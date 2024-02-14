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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الوقائع تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة غرب بورسعيد 

وزير الإسكان
وزير الإسكان

نشرت الوقائع اليوم الأربعاء، قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزاري رقـم 797 لسنة 2023 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب بورسعيد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 550 لسنة 2019 مساحة 3075.38 فدان وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.


ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 797 لسنة 2023 بتاريخ 14/9/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 550 لسنة 2019 الصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان تعادل 12919185.53م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد منها 432 فدان نقلًا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة غرب بورسعيد) ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قـرر:

( المادة الأولى ) يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب بورسعيد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 550 لسنة 2019 مساحة 3075.38 فدان وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الوقائع المصرية قراروزارة الإسكان المجتمعات العمرانية المخطط الإستراتيجي مدينة غرب بورسعيد الاشتراطات التخطيطية

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