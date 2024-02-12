الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية لتحفيز الاستثمار

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز "السياسة الضريبية والإدارة" بمنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، على هامش مشاركتهما في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبي.


وقال وزير المالية: مستمرون في تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة "التعاون الاقتصادى والتنمية" وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.


ولفت إلى أن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال في تحفيز الاستثمار، ومن ثم تحقيق التعافي الاقتصادي.

"معيط": الاقتصاد المصرى يُحقق أداءً متوازنًا فى مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة


وأضاف الوزير: ومن أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية"، وقد أصدرنا نحو مليار "فاتورة رقمية" حتى الآن، وأصبح لدينا  ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد "التجارة الإلكترونية"، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة "التجارة الإلكترونية"، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.


من جهتها؛ أشادت منال كورين مدير مركز "السياسة الضريبية والإدارة" بمنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور محمد معيط وزير المالية منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية التعاون الاقتصادي والتنمية كنة المنظومة الضريبية فى مصر باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية على نحو يسهم فى ت مستحقات الخزانة العامة للدولة الفاتورة الإلكترونية لتجارة الإلكترونية مصلحة الضرائب

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