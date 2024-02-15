الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الدقهلية بتعديل مخططات قرية هلا

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار  محافظة الدقهلية رقم 1071، الذي يقضي بتعديل المخططات التفصيلية لقرية هلا مركز ومدينة ميت غمر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.


ونص قرار محافظة الدقهلية رقـم 1071 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛ قررنا:


مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية هلا مركز ومدينة ميت غمر لتتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 


مادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية القيطون مركز ومدينة ميت غمر لتتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.


مادة 3 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.


مادة 4 - على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. 


مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 12/11/2023 عن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

الجريدة الرسمية قرار محافظة الدقهلية تعديل المخططات التفصيلية قرية هلا مركز ومدينة مييت غمر

مواد متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عصام فوزى عضوًا بمجلس الشيوخ 

الوقائع تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة غرب بورسعيد 

الجريدة الرسمية تنشر قرار تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

معيط يبحث استعدادات اجتماعات وزراء المالية العرب بالعاصمة الإدارية فى مايو

وزير المالية: مخصصات الصحة ارتفعت إلى 200 مليار جنيه والإنفاق على التعليم تزايد

"معيط": 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024

الوقائع تنشر قرار تحديد اختصاصات وتبعية قطاع النقل البحري واللوجستيات

معيط: التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ"فيديو فاضح"

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"