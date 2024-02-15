الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الدقهلية بتعديل مخططات قرية هلا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار محافظة الدقهلية رقم 1071، الذي يقضي بتعديل المخططات التفصيلية لقرية هلا مركز ومدينة ميت غمر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.



ونص قرار محافظة الدقهلية رقـم 1071 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛ قررنا:



مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية هلا مركز ومدينة ميت غمر لتتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.



مادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية القيطون مركز ومدينة ميت غمر لتتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.



مادة 3 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.



مادة 4 - على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.



مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 12/11/2023 عن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.