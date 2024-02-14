الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عصام فوزي عضوًا بمجلس الشيوخ 

عصام خليل فوزى أمين
عصام خليل فوزى أمين

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 41 لسنة 2024 بتعيين عصام خليل فوزى أمين - عضوًا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا باستقالة النائب سامح محمد معروف عبدالله عاشور.


ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 41 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وعلى موافقة مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2024 ؛ قـــــرر: 
( المادة الأولى ) يُعين عصام خليل فوزى أمين عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذى خلا باستقالة النائب سامح محمد معروف عبد الله عاشور.


( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1445ﻫ ( الموافق 11 فبراير سنة 2024م ).

الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين عصام خليل فوزى أمين عضو ا بمجلس الشيوخ

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