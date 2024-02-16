الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مسنع هندي باستثمارات 100 مليون دولار

أسماء مخلوف وريئس
أسماء مخلوف وريئس هيئة الاستثمار يتابعون حجم الاستثمارات

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسرعباس، نائب رئيس الهيئة لشئون خدمات المستثمرين، ورافقتهم في زيارة لأحد المصنع الاستثمارية الكبرى بالمنطقة الحرة بالقطاع الأول بالمدينة.

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تفاصيل حجم الاستثمارات الهندية بالسويس الجديدة 

واستعرضت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، الطاقة الإنتاجية وحجم الاستثمارات بالمصنع، وهو أحد الاستثمارات الهندية  برأس مال سوقي تضاعف من 50 مليون دولار في بدء التشغيل إلى 100 مليون دولار، ويعمل منذ 10 سنوات على مساحة 56 ألف متر مربع، وينتج 164 ألف طن سنوياً من المنتجات الوسيطة من خلال كادر بشري حوالي 550 فردا في مختلف التخصصات، أغلبهم من أبناء محافظة السويس، ويعتمد المصنع على مواد خام يستوردها من الخارج بنسبة 65% والباقي منتج محلي. 

وشهد  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  والوفد المرافق له، افتتاح وحدة جديدة بالمصنع تعتمد على خامات محلية كاملة تحت مسمى "FARASHA".

 يصدر المصنع بتصدير منتجاته إلى أكثر من 92 دولة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والصين، بنسبة 80% من الإنتاج، ويدعم السوق المحلية بنسبة 20%.

المنتج المصري لابد أن يكون في المقدمة بخامات مصرية

وفي نهاية اللقاء، وجه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشكر للمهندسة أسماء مخلوف للدور الفعال لجهاز مدينة السويس الجديدة في دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم.

وعقبت أسماء مخلوف، بأن الهدف الأسمى هو إحلال المنتج المصري محل المستورد وبنفس الجودة وبخامات مصرية كاملة، توفيرا للنقد الأجنبي، مضفة أن الجهاز الذراع الطولى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولوزارة الإسكان والمرافق التي ستظل الداعم الأكبر للاستثمار والمستثمرين.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  فى زيارة  للمنطقة الصناعية بعتاقة  السويس الجديدة 

بتوطين المنتج المصري خامات مصرية السويس الجديدة للاستثمار للهيئة

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