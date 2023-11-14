رئيس جهاز السويس الجديدة تؤكد اهتمام الدول الإفريقية بضخ استثمارات جديدة في مصر

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة بمقر الجهاز عدد من سفراء الدول الإفريقية ووفد بجمعية رجال الأعمال الأفارقة والمصريين، وسط حضور عدد من قيادات الجهاز.

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واستعرضت المهندسة أسماء مخلوف، أهم الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة السويس الجديدة والقطاعات الصناعية كاملة المرافق بالمدينة سواء في منطقة عتاقة أو المنطقة الحرة أو بمدينة السويس الجديدة.

وقام مسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة وسفراء دول الافريقية والقيادات العامة بجولة تفقدية لعدد من المناطق الصناعية بالمدينة لمتابعة نشاط المصانع، حيث تفقدوا مصنع تصنيع النجيل الصناعي وكذا مصنع للزيوت للتعرف على تنوع النشاط الصناعي بالمنطقة، حيث تتضمن المنطقة الصناعية بالمدينة مصنع اتوبيسات وسيارات.

أهم الاستثمارات الواعدة فى مدينة السويس الجديدة

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن مصر تعتبر مستقطبًا للاستثمارات الأفريقية في عدة قطاعات مختلفة من بين الاستثمارات الأفريقية التي تنفذ في مصر والتي تشمل الطاقة والصناعة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

وأفادت رئيسة جهاز مدينة السويس الجديدة، أن مصر تشهد استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الاستثمارات الأفريقية وعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح بالتعاون مع شركات أفريقية.

وأشارت مخلوف، إلى أن مصر تستقطب استثمارات في قطاع الصناعة من جميع أنحاء القارة الأفريقية والتي تشمل هذه الاستثمارات إنشاء مصانع للإنتاج الصناعي وتوسعة المشاريع الصناعية القائمة، فضلاً عن تشهد مصر استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وتشمل ذلك المشاريع البنية التحتية للنقل.

وفي سياق متصل، أشاد سفراء الدول الأفريقية بالاستقبال الباهر وجاذبية العرض وتنوع الفرص الاستثمارية بالسويس الجديدة مؤكدين انطلاقًا من التعاون المشترك ووحدة المصير الإفريقي والتعرف على فرص الاستثمار التي تدعمها القيادة السياسية ووزارة الإسكان بمدينة السويس الجديدة.

ومن جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة والمصريين أهمية الزيارة في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية والتعريف بالفرص الاستثمارية بمدينة السويس الجديدة.

ونوه الدكتور يسري الشرقاوي، إلى أن إفريقيا مستقبل الاستثمار ولا بديل عن التعاون المشترك بين بلدانها لاستغلال كافة الفرص الاستثمارية لإقامة مشاريع مشتركة وتجارة بينية وترجمة كافة المبادرات على أرض الواقع.