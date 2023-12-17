الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسماء مخلوف: ضخ استثمارات جديدة بقيمة 170 مليون بالسويس الجديدة

أسماء مخلوف
أسماء مخلوف

أكدت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة ، إنه بناءًا على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المرافق  والعمل على تشجيع الاستثمار  وتذليل كافة العقبات التى تواجة المستثمرين. 

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وفى سياق متصل، أعلنت  المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة  ، عن تنفيذ أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة الصناعية عتاقة وذلك اعمال التوسع المنطقة الحرة بطول 4500 متر والمتعارض  مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءةالمرافق  طريق السويس - العين السخنة والطريق الدائري موضحًا أن تصل التكليفة الاجمالية للمشروع نحو 68.8 مليون جنية 

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن تجاوزت نسبة تنفيذ المشروع نحو 86%  ، مشيرًا إلي أن  يساهم احلال الجزء لخط مياه الناقل في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الاول بمدينة السويس الجديدة متماشيا مع أعمال تطوير طريق السويس - العين  السخنة.


وتابعت المخلوف، أن المرافق أساس التنمية ولابد من الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد ليس فقط لانتظام ضخ المياه للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الاول بمدينة السويس الجديدة وانما كجزء لا يتجزأ من إعداد بيئة استثمارية جيدة قادرة على جذب مزيد من المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة.

 

السويس الجديدة استثمارات قيمة 170 مليون

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