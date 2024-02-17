"الفواتير" تقود محصل كهرباء للسجن المؤبد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة محصل بشركة الكهرباء بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه من اتهام، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد ما تم اختلاسه وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد تهامه اختلاس مال عام.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 29811 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد ببلاغ بقيام المتهم باختلاس أموال من جهة عمله.

اختلاس فواتير

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "ع. س. ع"، محصل بشركة الكهرباء، وبصفته موظفا عاما من مأموري التحصيل، اختلس أموالا قدرها "مائة وسبعة وستون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون جنيها وخمس قروش"، والمملوكة لجهة عمله، وذلك من خلال الفواتير التي بحوزته والمثبت بها المبالغ المالية التي تحصل عليها لنفسه من فواتير المشتركين والمملوكة لجهة عمله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.

كما كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، رئيس المحكمة، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن 5 سنوات غيابيا، ورد المبلغ المختلس 23105 جنيهات، وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزله من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامة باختلاس مال عام. صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبدالمعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبدالحليم.

بلاغ باختلاس أموال

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 1723 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بصفته مندوب مبيعات باختلاس أموال مملوكة لجهة عمله.

أثناء الجرد تم اكتشاف الواقعة

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم "م. ع. ا"، مندوب مبيعات تجزئة بشركة للصناعات الغذائيه، وهي شركة مساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئة اختلس أموالا قدرها ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة جنيهات، بأن حصل المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها على عملاء الشركة، ولم يرد تلك الأموال إلى خزينة الشركة، ومن خلال إجراء الجرد الشهري على عهدة المتهم تم اكتشاف اختلاسه المبالغ المذكورة محل الواقعة، وتحرر محضر، وباشرت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.