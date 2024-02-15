الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السجن المشدد 10 سنوات لـ 3عاطلين فى الإسكندرية

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الل،ه رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد اتهامهما بسرقة سائق  بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار امير مجدي منير،وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

 

بلاغ بسرقة شخص بالاكراه

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 40274 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

 

اشتهروا سلاح في وجه المجني عليه

كشفت التحقيقات عن أنه حال استقلال المجني عليه "م.م.ا" سائق، دراجته البخارية، استوقفه المتهمون "أ.م ال" و"م.م.ال" و"أ.ع.م" عاطلون، وطلبوا منه توصليهم وما إن دلفوا داخل الدراجة البخارية التوكتوك، حتى فوجئ بالمتهم الأول، يقوم بإشهار سلاح أبيض مطواة في مواجهته، وأشهر الثاني سلاحا أبيض كتر مهددين إياه وقاما بالتعدي عليه، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وقام المتهم الثالث بدفعه خارج التوكتوك، وفروا به هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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