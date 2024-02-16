حبس عصابة سرقة مشغولات ذهبية ومنقولات من شقة مغلقة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بسرقة "مبالغ مالية ومحتويات شقة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات المسروقة.

بلاغ بسرقة شقة

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ إحدى السيدات "الشاكية" مقيمة بمحافظة القاهرة، باكتشافها سرقة 2 جهاز تليفزيون ومبلغ مالى ومشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية، من شقة مملوكة لها بالإسكندرية، ولم تتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى "عميل سيئ النية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية تجديد حبس عاطل وآخر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاشتراك مع سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة، وحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات مختلفة وساعة يد وبعض المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وأُلقي القبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر نافذة المطبخ"، وأرشد عن مبلغ مالى وقرر إنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وأرشد عن المشغولات الذهبية لدى عميليه "تم ضبطهما" والمشغولات المستولى عليها، وأضاف ارتكابه واقعة أخرى بذات الأسلوب بدائرة قسم باب شرق، وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.