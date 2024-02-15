السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف عام اختلس مبلغ مالي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله المتهم "م.ع.ا" بالسجن 5 سنوات غيابيًا، ورد المبلغ المختلس 23105 جنيهات وغرامة مساوية للمبلغ وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1723 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بصفته مندوب مبيعات باختلاس أموالا المملوكة لجهة عمله.

تبين من التحقيقات قيام المتهم "م.ع.ا" مندوب مبيعات تجزئه بشركة للصناعات الغذائية وهى شركة مساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئه اختلس أموالاً وقدرها 23 ألفًا ومائة وخمسة جنيهات،بان حصل المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها علي عملاء الشركة ولم يرد تلك الأموال الي خزينة الشركة، ومن خلال إجراء الجرد الشهري علي عهدة المتهم تم اكتشاف اختلاسه المبالغ المذكورة محل الواقعة.

تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

تكونت هيئة المحكمة من المستشارين هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتارية حسني عبد الحليم.