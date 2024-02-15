الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف عام اختلس مبلغ مالي

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله المتهم "م.ع.ا" بالسجن 5 سنوات غيابيًا، ورد المبلغ المختلس 23105 جنيهات وغرامة مساوية للمبلغ وعزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1723 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بصفته مندوب مبيعات باختلاس أموالا المملوكة لجهة عمله.

تبين من التحقيقات قيام المتهم "م.ع.ا" مندوب مبيعات تجزئه بشركة للصناعات الغذائية وهى شركة مساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئه اختلس أموالاً وقدرها 23 ألفًا ومائة وخمسة جنيهات،بان حصل المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها علي عملاء الشركة ولم يرد تلك الأموال الي خزينة الشركة، ومن خلال إجراء الجرد الشهري علي عهدة المتهم تم اكتشاف اختلاسه المبالغ المذكورة محل الواقعة.

تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

تكونت هيئة المحكمة من المستشارين هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتارية حسني عبد الحليم. 

السجن عزل من الوظيفة معاقبة المتهمة إختلاس أموال مال عام

مواد متعلقة

السجن المشدد والعزل من الوظيفة لموظف بتهمة اختلاس أموال صحة أسيوط

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى