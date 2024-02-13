فئات من 100 إلى 500 جنيه.. "الدستور" ينشر أول صور لكوبونات معارض "أهلًا رمضان"

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كوبونات بفئات تتراوح بين 100 و150 و200 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها.

ويبدأ صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة ضمن معارض “أهلًا رمضان” للسلع الاستهلاكية المخفضة، اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس ولمدة 30 يومًا.

وتنفرد “الدستور” بنشر الكوبونات وأرقام الجهات المراقبة.

تُقام المعارض في جميع المحافظات وبحد أدنى 3 معارض في كل محافظة؛ وذلك تحت إشراف رقابي من كل من؛ جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والغرف التجارية.

وتوفر المعارض السلع الأساسية في جميع المنافذ بأسعار مُخفضة تصل إلى 40%، كما أعلنت وزارة التموين عن طرح كوبونات للمواطنين حتى فئة 500 جنيه للكوبون الواحد.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إنه تم التنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء المعارض والشوادر لتوفير كافة السلع الرمضانية للمواطنين خلال الشهر الكريم، مؤكدًا المتابعة الدقيقة من كافة الجهات الرقابية المعنية بالأمر؛ وذلك لمنع التلاعب ولضمان إتاحة كافة السلع للمواطنين بكميات مناسبة وبأسعار مُخفضة، وجاء ذلك بعد توجيهات الوزير، في وقت سابق، لهيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والأرز والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة للوزارة.

وشدد “المصيلحي” على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور، فضلًا عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.

كما تشارك السلاسل التجارية في معارض "أهلًا رمضان" بعمل ركن / جناح داخل كل منفذ تجاري يحمل شعار أهلًا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك، فضلًا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلًا رمضان.

وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أحمد كمال، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

كوبونات معارض "أهلا رمضان"