دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يصدرت مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق تريند البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك عقب طرح بوستر الدعائي له خلال الأيام الماضية ومن المقرر عرضة في شهر رمضان الكريم 2024.

ويستعد عشاق الدراما وجماهير الفنانة غادة عبدالرازق، لمتابعة أحداث مسلسل صيد العقارب، التي تقوم فيه “غادة” بتقديم شخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما تقرر الانتقام لشقيقها بعد مقتله على يد أحد أفراد عائلة "الغول".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق "

والجدير بالذكر، تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أحداث صيد العقارب، والمسلسل المقرر أن تشارك به غادة عبد الرازق، في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق "

قصة مسلسل صيد العقارب

يناقش مسلسل صيد العقارب قضية صراعات بين الأقارب والعائلات وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

ويجسد الفنان القدير أحمد ماهر يجسد خلال أحداث صيد العقارب شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدي المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الصعيد.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق "

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، أما عن مشاركة النجوم:

بطولة رياض الخولي.

سيمون.

محمد علاء.

أحمد ماهر.

مجدى بدر.

سامية عاطف.

ميار الغيطى.

عماد صفوت.

أحمد ماجد.

أحمد جمال سعيد.

محمد على رزق.

عزوز عادل.

منال سلامة.

صفاء جلال.

مى القاضي.

سيف الديربى.

محمد صلاح.

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