موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 16

استحوذ موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على اهتمام المشاهدين منذ انطلاق أولى حلقاته وتصدره التريند حيث يعد مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم من أبرز الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم الأوف سيزون.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

ويبحث ملايين المشاهدين ومحبي الدراما التليفزيونية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية بعد تصاعد الأحداث وسخونتها وتشابك العلاقات بين أبطال مسلسل حدوتة منسية.

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وقصته وأبطاله حيث يعرض المسلسل بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قنوات cbc وcbc drama وتعرض الحلقة 16 على النحو التالي:-

يعرض حدوتة منسية الحلقة 16 على cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 16 في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد بواقع مرتين على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

موعد إعادة عرض الحلقة الـ 16 من مسلسل حدوتة منسية

فيما تعرض الحلقة 16 من مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية، مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يقوم ببطولة مسلسل حدوتة منسية الحلقة 16 سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

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تفاصيل مسلسل حدوتة منسية