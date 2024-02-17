السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 16

مسلسل حدوتة منسية
مسلسل حدوتة منسية

استحوذ موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على اهتمام المشاهدين منذ انطلاق أولى حلقاته وتصدره التريند حيث يعد مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر واحمد فهيم من أبرز الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم الأوف سيزون. 

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية 

ويبحث ملايين المشاهدين ومحبي الدراما التليفزيونية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية بعد تصاعد الأحداث وسخونتها وتشابك العلاقات بين أبطال مسلسل حدوتة منسية. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وقصته وأبطاله حيث يعرض المسلسل بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قنوات cbc وcbc drama وتعرض الحلقة 16 على النحو التالي:-

يعرض حدوتة منسية الحلقة 16 على cbc العامة في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 16 في تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد بواقع مرتين  على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

تفاصيل أحداث مسلسل بين السطور ومواعيد عرض الحلقات الجديدة

دراما رمضان 2024|أيتن عامر ضيف شرف الحلقات الأولى من مسلسل "جودر "

موعد إعادة عرض الحلقة الـ 16 من مسلسل حدوتة منسية 

فيما تعرض الحلقة 16 من مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

قصة مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية، مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

txt

دراما رمضان 2024.. سيمون تتصدر بوستر مسلسل "صيد العقارب"

txt

موعد عرض مسلسل "بين السطور" الحلقات الجديدة بطولة صبا مبارك

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

يقوم  ببطولة مسلسل حدوتة منسية الحلقة 16 سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين. 

اقرأ أيضا 

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية حدوتة منسية قصته وابطاله مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وابطاله موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 16 الحلقة 16 مسلسل حدوتة منسية

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024|أيتن عامر ضيف شرف الحلقات الأولى من مسلسل "جودر "

دراما رمضان 2024 |انتهاء تصوير 90٪ من مشاهد مسلسل "الحشاشين"

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 14 وأبرز أبطاله وقصته

مسلسلات رمضان 2024 |تفاصيل شخصية خالد الصاوي في صدفة

دراما رمضان 2024 |watch it تطرح الصور الأولى من «لحظة غضب»

مسلسلات مضان 2024 | تفاصيل حكاية جودر من الف ليلة وليلة

خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخرانى

الأكثر قراءة

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

"الفواتير" تقود محصل كهرباء للسجن المؤبد بالإسكندرية

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية