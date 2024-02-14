الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 14 وأبرز أبطاله وقصته

بين السطور
بين السطور

تصاعدت أحداث مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك والمعروض عبر شبكة قنوات ON، و استحوذ مسلسل بين السطور على اهتمام الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى له. 

مسلسل بين السطور

وتصدر مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حيث يعد مسلسل بين السطور احد اهم المسلسلات المعروضة خلال موسم الاوف سيزون. 

ويبحث ملايين المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل بين السطور بعد تشابك أحداثه وتصاعدها بمقتل جيمي اندرسون. 

واتسعت دائرة المتهمين بمقتل جيمي اندرسون حيث تم القبض على ملك  “سلمي ابو ضيف”. 

و يتشوق الجمهور لمعرفة القاتل وهو ما ستكشفه الحلقات القادمة بعد توتر العلاقة بين هند سالم وزوجها حاتم. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل بين السطور 

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 مسلسل بين السطور عبر شبكة قنوات ON على النحو التالي:

من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إعادتين في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل والخامسة صباحًا.

ويعرض مسلسل بين السطور عبر شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد بواقع مرتين فى تمام الساعة 10 صباحا من اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء.

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قصة مسلسل بين السطور 

و ينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناةON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسلسل بين السطور، مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.

أبطال مسلسل بين السطور 

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين. 

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