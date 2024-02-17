السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|آيتن عامر ضيف شرف الحلقات الأولى من مسلسل "جودر "

آيتن عامر
آيتن عامر

تخوض الفنانة آيتن عامر السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “جودر” للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

وتظهر آيتن عامر ضيف شرف في الحلقات الأولى من المسلسل، حيث تلعب دور زوجة التاجر عمر ووالدة جودر في مرحلة الشباب، بينما تستكمل الفنانة وفاء عامر دورها بعد ذلك. 

ويعد مسلسل" جودر" عودة إلى الأعمال الأسطورية، وهو أحد حكايات الملحمة الدرامية “الف ليلة وليلة”. 

قصة مسلسل ألف ليلة وليلة
 

يلعب الفنان ياسر جلال شخصية جديدة ومختلفة عن باقي أدواره السابقة في عالم الدراما حتى أنه يلعب  جودر الصياد وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتكون شخصية جودر هي تاجر كبير اسمه عمر.

وجودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم “جودر” يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير  ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر ينتمي إلى مسلسلات الـ 15 حلقة حيث سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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