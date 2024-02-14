موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من اهم المسلسلات المعروضة على شاشة التليفزيون، ويحظى مسلسل وبينا ميعاد الجزء بنسبة مشاهد مرتفعة بين الجمهور الذي يبحث عن مواعيد عرض حلقاته وإعادتها.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وتصدر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it في مصر والعالم العربي.

ومع تشابك أحداث العمل يبحث جمهور ومحبي الدراما المصرية والعربية عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 26.

وننشر لمحبي الدراما خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 25

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة dmc.

ويعرض العمل بشكل يومي من السبت الي الأربعاء مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وتعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على dmc دراما

كما تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، على دي إم سى دراما في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 9 صباحًا يوم اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

وتعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، على منصة واتش ات الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات DMC.

ملخص الحلقة 24 من وبينا ميعاد

شهدت الحلقة 24 أحداث ساخنة حيث يتورط رمزي مع والد ميدو ويتم القبض عليه ويستعين رمزي بحسن ويحكي ميدو للضابط كل التفاصيل ويبريء رمزي.

بينما يكشف علي لنادية حقيقة تعرفه على فتاة وسر سهره بشكل مستمر بينما تأتي أروى إلى المنزل مع زميلها في العمل والذي كان علي يشعر بالغيرة تجاهه، ويتشاجر طاهر وهند بينما يتشاجر أيضًا طاهر مع علي وينقذ حسن الموقف بينما تدخل نادية في مشادة مع أروى وهند، وتعترف أروى بأنها تفتقد على وتنتهى الحلقة بقيام فرية ببدء إجراءات الطلاق من يحيي

قصة وأبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد فى إطار إجتماعي حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة، كما يتم من خلاله مناقشة المشاكل الزوجية والملل الزوجي، والخيانة، وكيفية الحفاظ على الأسرة، والتربية الإيجابية، وغيرها.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

"وبينا ميعاد 2" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال