السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل "بين السطور" الحلقات الجديدة بطولة صبا مبارك

صبا مبارك من مسلسل
صبا مبارك من مسلسل بين السطور

يواصل مسلسل “بين السطور” بطولة النجمة صبا مبارك، والمطرب أحمد فهمي عرض حلقاته والذي حقق نجاحا ملحوظا بين الجمهور ودرود أفعال قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قصة مسلسل بين السطور

وتفوقت النجمة صبا مبارك على ذاتها من خلال شخصيتها التي تجسدها خلال أحداث مسلسل “بين السطور” والتي تسيطر عليها الغموض والإثارة والتشويق حول جريمة قتل اتهمت فيها “هند سالم” التي تجسدها صبا مبارك والتي تعمل مقدمة برامج شهيرة وهي متزوجة “حاتم" والذي يجسده المطرب أحمد فهمي.

موعد عرض مسلسل بين السطور

ويرصد الدستور في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل بين السطور عبر قنوات ON الفضائية وذلك في أيام من الأحد إلى الخميس في التوقيتات التالية:

  • قناة ON العامة: البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم التالي من البث الأول.
  • قناة ON DRAMA البث الأول في تمام الساعة العاشرة مساء، الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي من البث الأول، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم التالي من البث الأول.

معلومات عن مسلسل بين السطور

  • ينتمى مسلسل بين السطور لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض.
  • يتكون مسلسل بين السطور من 30 حلقة.
  • يعرض مسلسل بين السطور عبر قنوات أون الفضائية يوميا من الأحد إلى الخميس.
  • يتم إعادة حلقات مسلسل بين السطور بشكل مجمع يومي في الجمعة والسبت من كل أسبوع.
  • مسلسل بين السطور مقتبس عن الدراما الكورية من مسلسل MISTY.
  • معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني.
  • تطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أبطال وصناع مسلسل بين السطور

مسلسل “بين السطور” يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

  • النجمة الأردنية صبا مبارك.
  • المطرب أحمد فهمي.
  • الفنان محمد علاء - جمايكا.
  • الفنان وليد فواز.
  • الفنانة ناردين فرج.
  • الفنان باسل الزارو
  • الفنان علي الطيب.
  • الفنانة دنيا المصري.
  • الفنان عمرو جمال.
  • الفنان مصطفى سلامة.
  • الفنان أيمن عزب.
  • الفنانة سلوى محمد علي.
  • الفنانة ليلى عز العرب.
  • الفنان عمر شرقي.

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