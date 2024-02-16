الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| "رقعة عين" تُثير فضول جمهور وليد فواز حول "حق عرب"

وليد فواز في مسلسل
وليد فواز في مسلسل حق عرب

روج الفنان وليد فواز لمسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ونشر وليد فواز عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة البوستر المنفرد لشخصيته في مسلسل “حق عرب”.

ويجسد خلال العمل شخصية مختلفة، فقد ظهر مرتديًا رقعة عين سوداء.

وعلق : "بسم الله الرحمن الرحيم.. بإذن الله رمضان 2024.. حق عرب".

وخلال أحداث العمل، يتورط “فواز” في صراع مع الفنان أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي وتتصاعد الخناقات بينهما، ما يؤدي إلى استخدام السلاح بشكل مليء بالأكشن والدراما الاجتماعية المميزة.

 

قصة مسلسل "حق عرب"

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبد ربه" وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر "عزت السويركى"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي وهو رجل شريف، وأقرب الأشخاص إلى عبدربه وتتوالى الأحداث في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال “حق عرب” 
ويقدم “العوضى” دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية.

ويشارك فى بطولة العمل كل من "دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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