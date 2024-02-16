دراما رمضان 2024.. 11 بوسترًا لأبطال "حق عرب" (صور)

طرحت منصة "WATCH IT" الرقمية 11 بوسترًا لأبطال مسلسل "حق عرب" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر على البوسترات الدعائية المنفردة لمسلسل "حق عرب" كل من: أحمد العوضي، رياض الخولي، وليد فواز، إبراهيم السمان، أحمد عبدالله محمود، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وفاء عامر، وعدد من أبطال المسلسل.

القصة الكاملة لمسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد أحمد ماهر، ويجسد دور شقيق "العوضي"، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، كـ"تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته الفنانة وفاء عامر.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

بوسترات منفردة لأبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب