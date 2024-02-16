دراما رمضان 2024.. "عنبة" في بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

أطلقت شركة العدل جروب، بوستر منفرد جديد لمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وظهر المطرب الشعبي “عنبة” والمشارك ضمن أبطال العمل على البوستر المنفرد بملابس شخصيته في العمل والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات الرقمية.

ومسلسل "عتبات البهجة" يشارك فيه مع الفنان يحيي الفخراني البطولة كل من النجوم جومانا مراد، هنادي مهنا، خالد شباط، عنبة، محسن منصور، صلاح عبدالله، حنان يوسف، وفاء صادق، هشام إسماعيل، وهو من إخراج مجدي أبوعميرة الذي سبق وقدم لنا مع الفخراني مسلسل يتربى في عزو.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

تدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول الفنان الكبير يحيي الفخراني، الذي يظهر بشخصية وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويتحدث المسلسل عن علاقته بهم، وما سيحدث له بسبب التكنولوجيا التي يتعامل بها لأول مرة، رغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل وستكون أحداث المسلسل بشكل لايت وكوميدي، إضافة إلى مشاركة الفنانة جومانة مراد البطولة معه، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتتعرف عليه وتشاركه في العمل لكونه يجسد شخصية أنفلونسر شهير أيضًا.

“عتبات البهجة” تدور قصته في إطار 15 حلقة، المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبدالمجيد ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح أنفلونسر شهيرًا.