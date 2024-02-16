الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. "عنبة" في بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

المطرب الشعبي عنبة
المطرب الشعبي عنبة في مسلسل عتبات البهجة

أطلقت شركة العدل جروب، بوستر منفرد جديد لمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وظهر المطرب الشعبي “عنبة” والمشارك ضمن أبطال العمل على البوستر المنفرد بملابس شخصيته في العمل والمقرر عرضه خلال شهر رمضان عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات الرقمية.

 ومسلسل "عتبات البهجة" يشارك فيه مع الفنان يحيي الفخراني البطولة كل من النجوم جومانا مراد، هنادي مهنا، خالد شباط، عنبة، محسن منصور، صلاح عبدالله، حنان يوسف، وفاء صادق، هشام إسماعيل، وهو  من إخراج مجدي أبوعميرة الذي سبق وقدم لنا مع الفخراني مسلسل يتربى في عزو.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة". 

تدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول الفنان الكبير يحيي الفخراني، الذي يظهر بشخصية وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويتحدث المسلسل عن علاقته بهم، وما سيحدث له بسبب التكنولوجيا التي يتعامل بها لأول مرة، رغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل وستكون أحداث المسلسل بشكل لايت وكوميدي، إضافة إلى مشاركة الفنانة جومانة مراد البطولة معه، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتتعرف عليه وتشاركه في العمل لكونه يجسد شخصية أنفلونسر شهير أيضًا.

“عتبات البهجة” تدور قصته في إطار 15 حلقة، المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبدالمجيد ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح أنفلونسر شهيرًا.

المطرب الشعبي “عنبة” عنبة مسلسل عتبات البهجة 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات عتبات البهجة مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان 2024 المصرية مسلسلات رمضان 2024 مصر مسلسلات مصرية رمضان 2024

مواد متعلقة

جودر.. عودة قوية للدراما الأسطورية والفانتازيا الفريدة

إحسان عبدالقدوس الحاضر الغائب على بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم"

دراما رمضان 2024.. "WATCH IT" تطرح البوستر الرسمي لمسسل "الكبير أوي 8"

دراما رمضان: عصام عمر وأحمد داش على بوستر "مسار إجباري"

دراما رمضان 2024.. الخيانة تسيطر على برومو "مسار إجباري" (فيديو)

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر مجمع لأبطال "صيد العقارب"

دراما رمضان 2024.. المتحدة تطرح البوستر الرسمي لـ“صيد العقارب”

برقعة عين سوداء.. وليد فواز بـ"لوك جديد" ومختلف على بوستر "حق عرب"

الأكثر قراءة

تطبق غدا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

غدًا أمطار على عدة مناطق تمتد للقاهرة الكبرى.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

بعد القبض على سوزي الأردنية.. كيف قضت السوشيال ميديا على حياة البلوجرز؟

عاصفة ردود فعل غربية بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى