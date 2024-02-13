إحسان عبدالقدوس الحاضر الغائب على بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم"

طرحت منصة WATCH IT الرقمية بوسترا دعائيا جديدا لمسلسل "إمبراطورية ميم" ظهر فيه النجم خالد البنوي منفردا ضمن الحملة التسويقية لمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المقرر عرضها في موسم دراما رمضان 2024.

وظهر خالد النبوي على بوستر مسلسل "إمبراطورية ميم" وهو جالسا على كرسي ورافعا يداه للأعلى، وبجانبه رواية "بنت السلطان" ورواية "الرصاصة لاتزال في جيبي" للكاتب إحسان عبدالقدوس.

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

النجم خالد النبوي يقدم المسلسل بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويصنف مسلسل إمبارطورية ميم على أنه مسلسل اجتماعى وتدور قصته حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

وسبق أن طرحت الشركة المتحدة التريلر الدعائي المبدئي لـ"إمبراطورية ميم"، فى إطار الحملة الترويجية للعمل، ونال إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الكثير يبحث عن تفاصيل أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" وقائمة أبطاله وعدد حلقاته.