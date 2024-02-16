الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| "ووتش إت" تطرح برومو "الحشاشين": قصة طائفة أرعبت العالم

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

طرحت منصة "WATCH IT" الإعلان التشويقي لمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وكشف الإعلان التشويقي لمسلسل "الحشاشين" عن طريقة تفكير جماعة الحشاشين وفكرهم الملىء بالعنف والدموية.

وتدور قصة المسلسل حول فرقة "الحشاشين" التي تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الاسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم.

وعلقت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية على الإعلان التشويقي لمسلسل "الحشاشين" وكتبت: "الحشاشين .. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!.. انتظروا النجم كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين على WATCH IT".

 

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

 

شخصية كريم عبدالعزيز بمسلسل "الحشاشين"

يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

وجدد الثنائي بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز، التعاون بينهما في سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين"، من إنتاج سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول "الحشاشين" قصه تاريخية تدور قبل ألف عام، وهي مستوحاة من أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقية، منها شخصية حسن الصباح المرعبة.

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