الجمعة 16 فبراير 2024
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فن

دراما رمضان 2024| طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "عتبات البهجة"

حازم إيهاب مسلسل
حازم إيهاب مسلسل عتبات البهجة

أطلقت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني عددً من البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت الشركة البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل “عتبات البهجة” كل من يوسف عثمان، وبسنت أبو باشا وحازم إمام.

وقال حازم إمام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه فخور بالمشاركة في عتبات البهجة والوقوف أمام د.يحيي الفخراني، مؤكدًا أنه شخص جميل ويتسم بالطيبة على المستوى الشخصي.

قصة مسلسل “عتبات البهجة”

تدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول الفنان الكبير يحيي الفخراني، الذي يُجسد شخصية وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويتحدث المسلسل عن علاقته بهم، وما سيحدث له بسبب التكنولوجيا التي يتعامل بها لأول مرة، رغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل وستكون أحداث المسلسل بشكل لايت وكوميدي، إضافة إلى مشاركة الفنانة جومانة مراد البطولة معه، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتتعرف عليه وتشاركه في العمل؛ لكونه يجسد شخصية إنفلونسر شهير أيضًا.

"عتبات البهجة" تدور قصته في إطار 15 حلقة، المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبدالمجيد ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده، ليصبح إنفلونسر شهيرًا.

أبطال مسلسل “عتبات البهجة”  

"عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

ويعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

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