الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رمضان 2024| طرح بوستر منفرد لمسلسل "كامل العدد +1" لشريف سلامة

شريف سلامة مسلسل
شريف سلامة مسلسل كامل العدد

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائي منفرد لمسلسل “كامل العدد +1” والمقرر عرضه عبر إحدى قنواتها خلال موسم دراما شهر رمضان 2024.

وظهر بطل العمل الفنان شريف سلامة على البوستر المنفرد لمسلسل “كامل العدد +1” والذي تدور قصته في اطار اجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

 

الإعلان الدعائي لمسلسل كامل العدد +1

وكشفت منذ قليل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “كامل العدد +1” وتضمن الإعلان التشويقي للعمل عن لوك جديد تظهر به دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل ولكنها تستيقظ من الحلم وتصتدم بالواقع لتجد نفسها تستقبل مولود جديد من زوجها شريف سلامة بجانب عدد أولادها من زوجها السابق.

 

أبطال وصناع مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد + 1" يشارك في بطولته بجانب دينا الشربينى وشريف سلامة كل من:

  • النجمة إسعاد يونس
  • آية سماحة
  • جيهان الشماشرجي
  • ميمى جمال
  • أحمد كمال
  • أحمد جمال سعيد
  • سمر علام
  • عمرو جمال
  • تميم عبده
  • جاسيكا حسام الدين
  • لينا صوفيا بن حمان
  • حمزة دياب
  • الفت إمام
  • تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر
  • إخراج خالد الحلفاوي
  • إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال شريف سلامة التلفزيونية

وعرض الفترة الماضية للفنان شريف سلامة مسلسل "العودة" عبر شاشة dmc وشارك في بطولته كل من تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبدالعظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب عن الذهب.

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