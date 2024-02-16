دراما رمضان 2024.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "كامل العدد + 1" (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “كامل العدد +1” والذي يخوض بطولته كل من النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة.

مسلسل كامل العدد +1 من المقرر عرضه ضمن منافسة موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكشف الإعلان التشويقي للعمل عن لوك جديد تظهر به دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل ولكنها تستيقظ من الحلم وتصتدم بالواقع لتجد نفسها تستقبل مولود جديد من زوجها شريف سلامة بجانب عدد أولادها من زوجها السابق.

قصة وأحداث مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 تدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

أبطال وصناع مسلسل كامل العدد +1

مسلسل "كامل العدد + 1" يشارك في بطولته بجانب دينا الشربينى وشريف سلامة كل من:

النجمة إسعاد يونس

آية سماحة

جيهان الشماشرجي

ميمى جمال

أحمد كمال

أحمد جمال سعيد

سمر علام

عمرو جمال

تميم عبده

جاسيكا حسام الدين

لينا صوفيا بن حمان

حمزة دياب

الفت إمام

تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

إخراج خالد الحلفاوي

إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موسم رمضان 2024

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعًا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.