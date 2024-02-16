الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مدهشة بشخصية يحيى الفخراني في "عتبات البهجة"

مسلسل يحيى الفخراني
مسلسل يحيى الفخراني في رمضان 2024

ينير الفنان يحيى الفخراني، شاشة التلفزيون من جديد، بمسلسل يتصدر عنوانه البهجة، حيث يعود ليقدم عملًا تلفزيونيًا جديدًا في موسم رمضان 2024، بعنوان "عتبات البهجة" المقرر طرحة في رمضان 2024، ويتزايد البحث هذه الأيام من قبل رواد التواصل الاجتماعي، لاستكشاف شخصية يحيى الفخراني في المسلسل.. فما حكايته؟

تفاصيل شخصية يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

تشير التفاصيل الأولية، لـ شخصية يحيى الفخراني في "عتبات البهجة"، إلى أنه رجل بسيط وموظف يعمل يعمل كوكيل وزارة الصناعة، ويدعى "بهجت الأنصاري"، ويشعر بالوحدة بعد وفاة زوجته، ولكن تربطه علاقة قوية بأحفاده الذي سيدفعون بمحض الصدفة إلى تقديم فيديوهات عبر السوشيل ميديا.

ومنها يشتهر الموظف البسيط الحال، ويناقش مع جمهوره الغفير عبر السوشيل ميديا عدة قضايا اجتماعية، ويسمى المحتوى المليئ بالبهجة عبر الفضاء الإلكتروني باسم "عتبات البهجة"، ويتفاعل معهم ويرد على أسئلتهم، بل ويدعوهم لـ “اللايك والشير” وغيرها، مما يفعله "الإنفلونسر".

برمو مسلسل يحيى الفخراني

 

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وخلال البرومو التشويقي، الذي أعلنت عنه الشركة المتحدة، عبر حسابها الرسمي، على "يوتيوب"، يجلس بهجت الأأنصاري، بطل المسلسل، أمام كاميرا اللابتوب، موجهًا لجمهور كلمات بسيطة للتعريف عن نفسه وعن المحتوى الذي يقدمه، فيقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".

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ويكمل الفنان يحيى الفخراني، في دور الأنصاري، مشيرًا إلى لحظات البهجة المؤثرة التي يحاول التركيز عليها مع جمهوره: بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل يحيى الفخراني

بوستر مسلسل عتبات البهجة

ظهرالفنان الكبير يحيى الفخراني، في البوستر التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة"، ببدلة كحلية اللون، تظهر عليها البساطة، جالسًا وهو يسند وجهه على كلتا يديه، ومهمومًا بعض الشئ.

طاقم عمل مسلسل عتبات البهجة

يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني، للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصري" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، ليعود الثنائي للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

والمسلسل جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم والنجمات.

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