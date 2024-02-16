مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لبوسترات مسلسل عتبات البهجة

يتنظر جمهور الفنان يحيى الفخراني، إلى مشاهدة مسلسله الجديد "عتبات البهجة" المقرر طرحة في موسم مسلسلات رمضان 2024، ومع المزيد من التشويق نشرت الشركة المنتجة للمسلسل "العدل جروب"، عددًا من بوسترات المسلسل، لتعريف الجمهور بأبطال المسلسل.

القائمة الكاملة لـ بوسترات مسلسل عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

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مسلسل يحيى الفخراني في رمضان 2024

تصدر الفنان الكبير يحيى الفخراني، البوستر البوستر التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة"، وأطل الفخراني ببدلة كحلية اللون، تظهر عليها البساطة، حيث يقدم دورًا مكختلفًا هذا العام، باسم "بهجت الأنصاري"، وهو موظف يعمل كوكيل وزارة الصناعة، ويعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش، ومن خلال أحفاده يدخل الأنصاري، عالم السوشيل ميديا، والتحدث للجمهور وجهًا لوجه، عبر مقاطع من الفيديو.

وفي رسالة له لجمهور، كشف عنها البرومو التشويقي للمسلسل، يقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".

وأكل الأنصاري: بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

الفنانة جومانا مراد

تقدم الفنانة جومانا مراد، دورًا جديدًا في مسلسل، عتبات البهجة، جيث تجسد شخصية "نعنانة" هذه الفتاة الشعبية، التى ترتدي الحجاب، ، وهي زوجة الفنان علاء مرسي في المسلسل وتظهر بشخصية قوية تحاول دائمًا السيطرة على زوجها المغلوب على أمره، وتلك العبارة تمثلها "الدنيا مش دايمًا أبيض وأسود على حسب لونها لازم تتعامل".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

صلاح عبدالله

يؤدي الفنان صلاح عبدالله، دور "عرفان" في مسلسل "عتبات البهجة"، وهو دكتور صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، وأقرب صديق لبهجت الأنصاري (يحيي الفخراني) الذي يقدم له الدعم الدائم في كل مشاكل حياته، وظهر الفنان القدير صلاح عبد الله، على البوستر الرسمي للمسلسل ببدلة كحلية اللون، وكوفية كاروهات، مع عبارة "كل المشاكل ليها عنده وصفة إلا مشكلته هو".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

هنادي مهنى

وتظهر هنادى مهنا، في "عتبات البهجة"، بدور فتاة شعبية تسكن أحد الأحياء الشعبية مرتدية الحجاب، وتدعى "فلّة" وتعمل في سوبر ماركت خلال أحداث المسلسل، وهى شقيقة الفنانة جومانا مراد، وحمل البوستر الرسمي لها في المسلسل عبارة: "بتجيب حقها من الدنيا بطريقتها حتى لو معجبش الناس".

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

خالد شباط

يشارك الفنان السوري خالد شباط في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة، وطرحت الجهة المنتجة للعمل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفرد له، مع عبارة: "بيعافر مع الدنيا عشان يجيبها على مزاجه!

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم والنجمات.