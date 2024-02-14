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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يتشوق الكثير من جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني، لمشاهدة مسلسله الجديد في موسم رمضان 2024، الذي يأتي باسم "مسلسل "عتبات البهجة"، وما يزيد المسلسل تشويقًا أنه من مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يضى على المسلسل جمالًا خاصًا.

 القائمة الكاملة لأبطال عتبات البهجة

يضم مسلسل عتبات البهجة مجموعة كبيرة من الفنانين ونجوم الدراما، على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، ويشاركه البطولة النجوم: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

أما السيناريو والحوار والمعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.

ويعود يحيى الفخرانى لمشاركة المخرج مجدى أبو عميرة، في عمل درامي، بعد 16 عامًا مضى آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، فمن أشهر أعمالهم في عالم الدراما، مسلسل "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى.

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يحيى الفخراني "يوتيوبر" شهير في عتبات البهجة

ويأتي دور الفنان يحيى الفخراني، مختلفًا وجديدًا في "عتبات البهجة" في موسم مسلسلات رمضان 2024، إذ يجسد دور وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي تقوده الصدفة لأن يصبح "يوتيوبر" شهير، واسمًا لامعًا في عالم السوشيال ميديا.

ويناقش المسلسل عدة قضايا اجتماعية، ويسلط الضوء على علاقة أحد الأجداد، بالأحفاد، وهو ما يجعل المسلسل مشوقًا لدي الكثير من الأسر المصرية، التي تميل إلى الدراما الاجتماعية.

وينير الفنان يحيى الفخرانى الدراما الرمضانية، من جديد،  بعد غياب دام عامين الماضيين، حيث آخر أعماله، كان مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 من بطولة فى أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وغيرهم.

الإعلان الرسمي لمسلسل عتبات البهجة

ونشرت الشركة المتحدة، الإعلان الرسمي عن مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحي الفخراني، الذي من المقرر عرضه عبر قنوات ومنصات الشركة خلال شهر رمضان 2024.

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