لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

هل ركبتيك تصدر طقطقة عند الحركة، غالبًا يكون هذا الصوت طبيعيًا ولا يوجد قلق، ولكن قد يكون أيضًا علامة على مشكلة ما، بركبتك، وفقًا لموقع webmd الطبي.

ماذا تعني أصوات الطقطقة بركبتك؟

يقول دكتور ديفيد مكاليستر، مدير برنامج الطب الرياضي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "الركبتين من المفاصل الشائعة التي تتعرض للطقطقة"، مضيفًا: "معظم الناس لديهم ركب تصدر أصواتًا من الطقطقة عندما يجلسون في وضع القرفصاء أو يمرون بقوس الحركة الكامل، ونحن عمومًا لا نقلق بشأن هذه الفرقعة عندما لا يكون ذلك مرتبطًا بالألم أو التورم".

هل تشعر بالفضول لماذا قد تصدر ركبتيك السليمة أصواتًا؟ مع تقدمنا ​​في العمر، يمكن للأنسجة التي تغطي العظام، والتي تسمى الغضاريف، أن تتمدد إلى مناطق غير متساوية، وعندما نجلس أو نقف، تأتي الأصوات من هذه الأسطح الخشنة التي تنزلق فوق بعضها البعض.

ويمكن أن يكون السبب في هذه الطقطقة أيضًا الأنسجة التي تربط العظام بالعظام الأخرى، والتي تسمى الأربطة، تضيق أثناء الحركة، أو تتحرك بطانة المفصل فوق العظام.

إذا كان لديك طقطقة أو فرقعة تسبب الألم أو التورم، قم بزيارة الطبيب، لأن ذلك يمكن أن يكون علامة على:

تمزق الغضروف المفصلي

وهو عبارة عن قرص مطاطي على شكل حرف C يسند ركبتك ويعمل كممتص للصدمات، كما أنه يساعد على توزيع الوزن بالتساوي حتى لا تحتك عظامك ببعضها البعض.

وغالبًا ما تحدث تمزقات الغضروف المفصلي بسبب الالتواء المفاجئ أو أشياء أخرى قد تفعلها أثناء ممارسة الرياضة.

وعند الشباب، تحدث التمزقات عادةً أثناء حدث صادم، ولكن مع تقدمنا ​​في العمر، يمكن أن يتمزق الغضروف المفصلي بسهولة أكبر.

إصابة الغضروف أو تآكله

في بعض الأحيان يمكن أن يتعرض الغضروف في عظامنا للإصابة، مما يتسبب في كسر قطعة منه والتصاقه بالمفصل، وعادةً ما تستجيب الركبة لهذه الإصابة عن طريق التورم.

ويمكن أيضًا أن يتآكل الغضروف الموجود في ركبتك أو ينهار، وهو ما يُعرف باسم التهاب المفاصل، فيقول بعض الناس أنهم يشعرون وكأن يشعرون بطحن في ركبهم عندما يتحركون، فإن هشاشة العظام هو النوع الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل، وعادة ما يؤثر على الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

ويمكنك مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تقوية ساقيك وركبتيك، وأيضًا ارتداء الأحذية المريحية، التي تناسبك، والمحافظة على وزنك لحمايتك من التهابات المفاصل.