الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تحسين صحة الجلد والقلب.. تعرف على الفوائد الصحية للبنجر

البنجر
البنجر

يعتبر البنجر واحدة من الخضروات الجذرية الصحية والمغذية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، فهي تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة التي تساعد على دعم الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

ويتميز البنجر بلونه الأرجواني أو الأحمر الداكن، ولكن يمكن أن تكون لونه أحمرًا فاتحًا أو أبيضًا أيضًا، حسب الصنف، ويتكون البنجر من الجذر الكبير، والذي يمكن تناوله بعد طهيه أو إضافته إلى السلطات، ويحتوي على مذاق حلو وطعم طيب.

بالإضافة إلى قيمته الغذائية، يُعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "الدستور" الفوائد الصحية للبنجر

تحسين صحة القلب

يحتوي البنجر على مركبات مضادة للأكسدة مثل البيتالين والبيتانين، التي تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت مشروب البنجر بالبرتقال يوميا

تعزيز وظائف الجهاز الهضمي

يحتوي البنجر على الألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم وتحسن حركة الأمعاء، مما يساعد في منع الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تعزيز الصحة العامة

 يحتوي البنجر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تعزز الصحة العامة وتعمل على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

دعم الأداء الرياضي

 يُعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للطاقة ويحتوي على النيترات الذي يُعتقد أنها تساعد في تعزيز أداء التمرين الرياضي وتحسين القدرة على التحمل.

تحسين وظائف الكبد

 يُعتقد أن البنجر يساعد في تحسين وظائف الكبد وتنقية الجسم من السموم، بفضل محتواه العالي من المواد المضادة للأكسدة.

تحسين صحة الجلد

 يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجلد من الضرر الناجم عن الجذور الحرة، وتعزز البشرة وتجددها.

ويُمكن استخدام البنجر في العديد من الأطباق، بما في ذلك السلطات والعصائر والشوربات والمقبلات، للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

البنجر الخضروات العناصر الغذائية دعم الصحة العامة تحسين صحة القلب

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