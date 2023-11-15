الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت مشروب البنجر بالبرتقال يوميا

البنجر
البنجر

 البنجر واحد من أكثر الخضروات المهمة خلال فصل الشتاء كونه يساعد بصورة كبيرة على رفع كفاءة جهاز المناعة وله دور كبير فى تعزيز الدورة الدموية في الجسم حيث يساعد على التخلص من عدد ضخم من المشاكل الصحية.

مشروب البنجر بالبرتقال

وبحسب ما جاء في موقع "هيلث"، فأن تناول مشروب البنجر بالبرتقال والفروالة، يساعد فى تنشيط الدورة الدموية في الجسم ويساعد بصورة أساسية في التخلص من مشكلة فقر الدم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد خاصة في حال تناوله في صورة مشروب.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن تناول مشروب البنجر بالبرتقال والفروالة، يجب تناوله في تلك الصورة نظرا لأن فيتامين سي الموجود في البرتقال يساعد بشكل أساسي في امتصاص الجسم للحديد الموجود في البنجر لذا يجب وضع أى نوع فاكهة تحتوي على فيتامين سي داخل المشروب.

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كما يساعد المشروب على التخلص من الالتهابات نظرا لأن البنجر يحتوي على أصباغ تسمى بيتالينز، والتي قد يكون لها العديد من الخصائص المضادة للالتهابات، والنترات في البنجر قد تحسن القدرات العقلية والمعرفية عبر تعزيز تمدد الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، لذا فإن تناوله يساعد بشكل كبير في الحماية من السكتات الدماغية المفاجئة.

مشروب البنجر يساعد في نمو الجنين ويقلل مشاكل الهضم 

ويعتبر مشروب البنجر من المشروبات الهامة لصحة الجهاز الهضمي نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف اللازمة لصحة الجهاز الهضمي والتقليل من بعض المشكلات مثل الإمساك وكذلك عسر الهضم، ويعتبر واحد من أهم المشروبات للحوامل نظرا لأنه يساعد على نمو الجنين بشكل صحي ويقلل من فرص التعرض للإصابة بفقر الدم للمرأة الحامل خلال فترة الولادة.

مشروب البنجر بالبرتقال مشروب البنجر الخضروات رفع كفاءة جهاز المناعة مشروب البنجر بالبرتقال والفروالة

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