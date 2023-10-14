السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع تغير فصول السنة.. قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان

مع تغير فصول السنة..
مع تغير فصول السنة.. تعرف على قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاح

يبحث الكثير من الناس عن مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان، وذلك بسبب تغير الأحوال الجوية ودخول فصل الشتاء الذي يكثر فيه الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي تصيب الكثير.

ويمكنك الآن بطرق سهلة في المنزل والقضاء على مشكلة الاحتقان من خلال تناول مشروبات طبيعية تساعدك على تحسين ومعالجة التهاب الحلق، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير معلومات وتفاصيل عن قائمة مشروبات لإزالة الاحتقان والقضاء عليه، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health":

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مع تغير فصول السنة.. تعرف على قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان

تشكل قائمة المشروبات التي تقضي على ألم الفم مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان والتي تتلخص فيما يلي:-

1 - مشروب النعناع الساخن

مع تغير فصول السنة.. تعرف على قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان

يعتبر مشروب النعناع الساخن من ضمن المشروبات التي يعتمد عليها الكثير من الناس وذلك من خلال سخين أعشاب النعناع في كوب من الماء نظرًا لاحتوائه على مادة المنثول المهدئة لالتهاب الحلق و الطاردة للبلغم والمقاومة للسعال.

2 - مشروب الزنجبيل الساخن

مع تغير فصول السنة.. تعرف على قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان

يعرف عن مشروب الزنجبيل الساخن من ضمن المشروبات التي تحميك من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وهو عدوى سريعة الانتشار، لذلك يعتمد عليه كثيرًا من الناس وخصوصًا إذا كان طبيعي مع إضافة الليمون والعسل للقضاء على الاحتقان.

3 - مشروب شاي القرفة الساخن

مع تغير فصول السنة.. تعرف على قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان

يعرف عن القرفة أنها التوابل الدافئة ورائحتها ترفع الحالة المزاجية، وتشتهر بخصائصها المضادة للبكتيريا التي تساعد في محاربة التهابات الحلق ونزلات البرد. 

 

إدارة الدواء الأمريكية: الكثير من مزيلات الاحتقان الفموية الشائعة غير فعالة

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4 - مشروب شاي الكركم الساخن

مع تغير فصول السنة.. تعرف على قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان

يستخدم الكركم منذ فترة طويلة في الطب القديم، واكتسب شعبية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات هذه التوابل لها فوائد عديدة. وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وله خصائص لمكافحة العدوى ويساعد أيضًا في التعافي السريع.

5 - مشروب الماء الدافئ مع الليمون

مع تغير فصول السنة.. تعرف على قائمة مشروبات طبيعية تزيل الاحتقان

يعمل مشروب الماء الدافئ مع الليمون على تهدئه الحلق لأن الليمون يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يساعد على التخلص من البلغم.

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