الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

إدارة الدواء الأمريكية: الكثير من مزيلات الاحتقان الفموية الشائعة غير فعالة

مزيلات الاحتقان
مزيلات الاحتقان

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، المسئولة عن حفظ سلامة الغذاء والأدوية في العالم، وهي واحدة من المهام الرئيسية للإدارة، تقييم فعالية وسلامة المنتجات الدوائية المتاحة في السوق، حيث تم اكتشاف أن العديد من مزيلات الاحتقان الفموية الشائعة لا تعمل بالفعل بناءً على أخر الأبحاث وفقًا لما نشره موقع " everyday health".

واستطاع الخبراء، تقييم العديد من منتجات مزيلات الاحتقان الفموية المتاحة في السوق، حيث كشفت عن حقيقة غير متوقعة، فقد تبين أن العديد من هذه المنتجات لا تحقق الفعالية المزعومة التي تدعيها الشركات المصنعة.

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وأوضحت الأبحاث الأولية عدم وجود فروق ملموسة بين المجموعة التي استخدمت المزيلات الفموية وبين المجموعة التي تلقت علاجًا وهميًا أو حتى لم تتلق أي علاج.

وتوصل الباحثون، إلى عدة عوامل قد تفسر السبب وراء فشل هذه المنتجات، حيث أن أحد العوامل هي التسامح السريع للجسم للمكونات النشطة المستخدمة في مزيلات الاحتقان الفموية.

كما يمكن للجسم أن ينمو مقاومة تدريجية للمكونات الدوائية المستخدمة للتخفيف من احتقان الأنف على المدى الطويل، علاوة على ذلك، قد تكون التكوينات الكيميائية المستخدمة غير قادرة على التفاعل بشكل فعال مع المستقبلات في الأنف.

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مفاجأة.. لا يوجد علاج فعال حاليًا لتخفيف الاحتقان

يأتي هذا الاكتشاف في ظل الكثير من الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستهلكين عند اختيار منتجات لعلاج الاحتقان الفموي، حيث يعتمد العديد من المرضى على هذه المنتجات للتخفيف من الأعراض ذات الصلة بنزلات البرد والحساسية، ولكن الآن بعد أن أصبحت هذه المنتجات غير فعالة، فإن المستهلكين يحتاجون إلى البحث عن بدائل أكثر فعالية للتخلص من الأحتقان المزعج.

وبناءً على استنتاجات الدراسات الحديثة، يمكن القول إن العديد من مزيلات الاحتقان الفموية الشائعة لا تعمل بالفعل على تخفيف الاحتقان بشكل فعال، لذا ينبغي على المستهلكين توخي الحذر والاعتماد على البحث والتوصيات الطبية الموثوقة عندما يكونون في حاجة إلى علاج للاحتقان الفموي، فمن الضروري بذل جهد إضافي لاختيار منتجات ذات فعالية مثبتة والاعتماد على الممارسات الطبية المدعومة للحد من الأعراض ذات الصلة بالاحتقان.

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