الشتاء موسمه.. استفيدي من البرتقال واعرفي فوائده

يشهد فصلي الخريف والشتاء انتشارًا وتوافرًا واسعًا للبرتقال في الأسواق، ويعتبر من الفواكه المحبوبة بفضل نكهته اللذيذة وقيمته الغذائية العالية، ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير فوائد البرتقال وتأثير انتشاره في الأسواق.

فوائد البرتقال الصحية

1. غني بفيتامين C: يُعتبر البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين C، الذي يساهم في تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة البشرة.

2. مصدر للألياف: يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، ما يسهم في تحسين عملية الهضم ودعم صحة الأمعاء.

3. مضاد للأكسدة: يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تقلل من تأثير الجذور الحرة في الجسم وتحمي من الأمراض المزمنة.

توقيت توافر البرتقال وانتشاره

- توافر على مدار السنة: يمتاز البرتقال بتوافره على مدار السنة، مما يسهم في استهلاكه كفاكهة صحية طوال الفصول.

منخفض التكلفة: بفضل انتشاره وإنتاجه الوفير، يظل البرتقال متاحًا بأسعار معقولة، مما يجعله متاحًا لشرائح واسعة من المجتمع.

وتناول البرتقال بشكل عام يعتبر جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك بعض الأضرار المحتملة عند الإكثار من تناول البرتقال، وهذه تشمل:

1. زيادة مستوى السكر في الدم: يحتوي البرتقال على سكر طبيعي، وبالتالي يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة منه إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وخاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في تنظيم مستوى السكر.

2. حساسية البرتقال: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البرتقال أو مكوناته، مثل الحمض الستريك أو الفلافونويدات. قد تظهر أعراض مثل طفح جلدي أو حكة أو احمرار في الجلد.

3. تآكل الأسنان: يحتوي البرتقال على حمض الستريك، والذي قد يؤدي إلى تآكل المينا في الأسنان عند تناوله بشكل مفرط. من المهم شطف الفم أو تنظيف الأسنان بعد تناول البرتقال للحفاظ على صحة الأسنان.

4. تفاعلات دوائية: يجب أن يتوخى الحذر عند تناول البرتقال مع بعض الأدوية، حيث أنه قد يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية أو يؤثر على فعاليتها. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كان هناك أي استفسارات بخصوص تفاعلات البرتقال مع الأدوية المستخدمة.