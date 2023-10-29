الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تحسين صحة الجهاز المناعى.. تعرف على فوائد العسل الأبيض للإنسان

العسل الأبيض
العسل الأبيض

العسل الأبيض هو نوع من أنواع العسل المتاحة، يمتاز بلونه الفاتح وقوامه السائل، ويتميز العسل الأبيض بطعمه اللطيف ومذاقه الخفيف، وقد يكون أقل حلاوة من بعض أنواع العسل الأخرى، يستخدم العسل الأبيض في مجموعة متنوعة من الاستخدامات، سواء كإضافة للأطعمة والمشروبات، أو كمكون في الوصفات المنزلية والمستحضرات التجميلية.

ويتمتع العسل بخصائص صحية مفيدة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم. ومثل أنواع العسل الأخرى، قد يكون للعسل الأبيض خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

مع ذلك، يجب أن يتم استهلاك العسل بحذر لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية للعسل أو السكر، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه في حالة وجود أي مشاكل صحية محددة.

يحتوي العسل الأبيض على العديد من المواد الغذائية والمركبات الطبيعية التي تمنحه فوائد صحية مختلفة، ومن أهم فوائده:

مضاد للبكتيريا والالتهابات

 يحتوي العسل الأبيض على مركبات طبيعية تساعد في محاربة البكتيريا والالتهابات، وقد يساعد في الحد من نمو الجراثيم الضارة.

مساعدة في علاج السعال ونزلات البرد

يمكن استخدام العسل الأبيض كمضاد للسعال، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تخفف من الأعراض المرتبطة بنزلات البرد والسعال.

تحسين صحة الجهاز المناعي

يحتوي العسل الأبيض على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد في محاربة الأمراض.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد استهلاك العسل الأبيض في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف بعض المشاكل المرتبطة بالجهاز الهضمي.

تحسين صحة الجلد

يمكن استخدام العسل الأبيض كمكون في بعض المستحضرات التجميلية، حيث يحتوي على خصائص مرطبة ومغذية للبشرة.

سم أم دواء.. لماذا يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع؟

تهدئة الحكة وتخفيف الالتهابات الجلدية

يمكن استخدام العسل الأبيض لتهدئة الحكة وتخفيف الالتهابات الجلدية مثل التهاب الجلد والحروق الطفيفة.

زيادة مستويات الطاقة

يعتبر العسل الأبيض مصدرًا طبيعيًا للسكريات المتعددة والكربوهيدرات، مما يمكن أن يزود الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة اليومية.

تحسين صحة القلب

قد تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في العسل الأبيض في تحسين صحة القلب عن طريق حماية الشرايين وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

دعم صحة الجهاز التنفسي

يعتبر العسل الأبيض خيارًا طبيعيًا لتهدئة التهابات الجهاز التنفسي وتخفيف أعراض مثل الربو والتهاب الحنجرة.

العسل الأبيض أنواع العسل المشروبات المستحضرات التجميلية نزلات البرد

مواد متعلقة

مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: تطوير تكتل العسل الأسود ونقله للمحافظات

منها العسل وأكياس الشاى.. 6 طرق بسيطة لمعالجة حروق الجلد بالمنزل

سم أم دواء.. لماذا يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع؟

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

اللواء سمير فرج يكشف السر وراء رفض إسرائيل إيقاف إطلاق النار

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة