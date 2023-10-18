الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

قواعد يجب اتباعها عند تناول الفواكه لتحقيق أقصى قدر من الفوائد

الفواكه
الفواكه

يعد دمج الفواكه في نظامك الغذائي اليومي ممارسة لأسلوب حياة صحي، حيثُ إنَّ الفواكه طبيعية وغنية بالسكر والفركتوز والجلوكوز، مما يزود الجسم بالطاقة والمواد المغذية الأساسية للمناعة.

 

وتحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات، ولكل منها فوائدها الفريدة، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على تناول الفواكه فقط؛ هناك قواعد معينة يجب على المرء اتباعها لتعظيم فوائد استهلاك الفاكهة، سواء كنت تحاول تحسين نظامك الغذائي أو تتطلع فقط إلى إجراء بعض التغييرات الصحية، فإن هذه القواعد ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تناول الفاكهة. لذلك، دعونا نتعمق ونكتشف الأسرار لفتح الإمكانات الكاملة للفواكة. 

 

قواعد يجب اتباعها عند تناول الفواكه لتحقيق أقصى قدر من الفوائد

فيما يلي أهم ثلاثة إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند استهلاك الفاكهة

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وفقًا لـ « Cleveland Clinic» جميع الفواكه صحية للغاية في حد ذاتها، ولكن يُنصح بتناول الفواكه المحلية لديك، وعلى عكس الاعتقاد بأن الفواكه المستوردة قد تكون أكثر صحة، يتم قطف هذه الفاكهة قبل وقت طويل من نضجها، مما يقلل من قيمتها الغذائية.

 

1. تناول الفاكهة ككل

تناول الفواكه ككل بدلًا من عصرها عندما تقوم بعصر الفاكهة، فإنك تتخلص من الألياف والفيتامينات والمعادن والإنزيمات. ينتقل العصير أيضًا إلى المعدة بسرعة كبيرة بعد تناوله مما يؤدي إلى ارتفاع واضح في مستويات السكر لديك بسبب الحمل الزائد للفركتوز، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة مستويات حمض اليوريك لديك مما يؤدي بعد ذلك إلى العديد من المضاعفات الصحية.

 

2. التوقف عن تناول الفواكه بعد الوجبات

إذا كنت تتناول الفاكهة بعد وجباتك مباشرة، فإنها تنتقل إلى معدتك وتبدأ في التحلل مع الأطعمة الموجودة بالفعل من الوجبة التي تناولتها من قبل، ونتيجة لذلك، تحتاج المعدة الآن إلى إنتاج المزيد من الأحماض التي تتحلل بسببها الثمار بسرعة، وتصبح أكثر حمضية، وتفقد معظم خصائصها الصحية.

 

3. تناول بعض المكسرات قبل تناول الفواكه

تساعد المكسرات في موازنة ارتفاع نسبة السكر في الدم من الفواكه لأنها مصدر للدهون، لذلك، فإن تناول المكسرات مسبقًا أمر حكيم.

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