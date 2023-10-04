الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اللوز والكاجو أبرزهم.. نصائح لاستهلاك الفواكه الجافة بالطريقة الصحيحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يوصي خبراء التغذية ببدء يومك بالفواكه الجافة المنقوعة طوال الليل مع المكسرات والبذور الأخرى وهنا نصائح أخرى.

ينبغي إدراج الفواكه الجافة في نظامك الغذائي كل يوم للحصول على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، محملة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يمكن للفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والكاجو وغيرها أن تمنع نقص التغذية.

 إلى جانب ذلك، فإن مجرد حفنة من المكسرات والبذور في الصباح يمكن أن تحسن الشبع، وتحد من الرغبة الشديدة وتملأك بالطاقة.

لذا يجب بدء  يومك بالفواكه الجافة المنقوعة طوال الليل مع المكسرات والبذور الأخرى، من الأفضل تناولها خلال فصل الشتاء، يجب التأكد من تناول الفواكه الجافة باعتدال وليس بإفراط لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتشنجات والإمساك. 

 

ينبغي للمرء التأكد من تناول الفواكه الجافة باعتدال وليس بإفراط لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتشنجات والإمساك.

 

ينبغي للمرء التأكد من تناول الفواكه الجافة باعتدال وليس بإفراط لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتشنجات والإمساك.

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النصائح والحيل لاستهلاك الفواكه الجافة وفقًا لأسلوبك الغذائي:

 

الكاجو

يعد الكاجو مفيدًا للأشخاص الذين يهيمن عليهم فاتا لأنه يرتكز على الأرض ويمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين صفات فاتا. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يهيمن عليهم البيتا، يمكن أن يكون الكاجو ساخنًا جدًا عند استهلاكه بشكل زائد. في الأشخاص الذين يهيمنون على الكافا، يكون الكاجو زيتيًا وثقيلًا، ويمكن أن يزيد من الكافا ويجب استهلاكه باعتدال.

 

2. اللوز

اللوز، خاصة عند نقعه وإزالة الجلد منه، يمكن أن يكون مغذيًا ومثبتًا جدًا للأشخاص الذين يهيمنون على فاتا. بالنسبة للأشخاص المهيمنين على البيتا، من الأفضل تناولهم منقوعًا. اللوز أفضل من معظم المكسرات بالنسبة للأشخاص الذين يهيمنون على الكافا بسبب جودته القابضة، ولكن الاعتدال لا يزال هو المفتاح.

 

3. الجوز

يجب على الأشخاص الذين يسيطرون على فاتا أن يستهلكوا الجوز بشكل معتدل بسبب جودته القابضة قليلًا لأنها قد تسبب الإمساك. نظرًا لأن الجوز دافئ ومغذي بطبيعته، فيجب استهلاكه بكميات صغيرة من قبل الأشخاص الذين يهيمنون على البيتا. نظرًا لأنها ثقيلة وزيتية أيضًا، فيجب استهلاكها بكميات محدودة من قبل الأشخاص الذين يهيمن عليهم الكافا.

 

4. التين المجفف

التين مغذٍ وحلو ويساعد في موازنة جفاف فاتا لدى الأشخاص الذين يهيمن عليهم فاتا. يمكن أن يكون التين ساخنًا قليلًا، لذلك يجب استهلاكه باعتدال من قبل الأشخاص الذين يهيمنون على بيتا. كما أنها حلوة وثقيلة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم الكافا عند تناولها بكثرة.

 

5. التمر

تعتبر التمر مؤثرة جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يهيمن عليهم فاتا؛ فهو يساعد على موازنة فاتا بسبب خصائصه الملينة. بالنسبة للأشخاص الذين يهيمن عليهم البيتا، يمكن أن يكون التمر جيدًا باعتدال؛ ومع ذلك، يمكن تسخينها إذا تم استهلاكها بشكل زائد. التمر ثقيل وحلو، لذا يجب استهلاكه بكميات محدودة من قبل الأشخاص الذين يهيمن عليهم الكافا.

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