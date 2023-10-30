الفواكه التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.. إليك القائمة الأمثل

ارتفاع ضغط الدم هو مرض غير معدي منتشر للغاية ولا يتم تشخيصه عادة، حيث إنَّ الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2 معرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم وبالتالي فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا من الضروري معالجة السبب الجذري لمنع المضاعفات المستقبلية.

اتباع نمط حياة غير صحي هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، أو تناول الكثير من الملح، أو التوتر أو عدم ممارسة الرياضة، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقد يصاب الأشخاص أيضًا بارتفاع ضغط الدم مع تقدمهم في السن أو بسبب تاريخ العائلة. الصداع، الرؤية الباهتة، الغثيان، نزيف الأنف، الدوخة، ألم الصدر، النوبات وضيق التنفس هي بعض من أعراض ضغط الدم.

النظام الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) هو نمط غذائي صحي مصمم خصيصًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو يقيد بشكل كبير الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة والسكريات البسيطة ويتضمن الأطعمة الغنية بالمواد المغذية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

ما يجب أن يأكله مرضى ضغط الدم

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول أقل من ملعقة صغيرة من الملح على مدار اليوم، بصرف النظر عن ملح الطعام، تشمل مصادر الصوديوم المخفية المواد الغذائية المصنعة مثل منتجات المخابز والجبن المطبوخ واللحوم المعلبة والمملحة والأطعمة الجاهزة للأكل والصلصات المعبأة والصودا وحبوب الإفطار التي تساهم في زيادة تناول الصوديوم في النظام الغذائي.

ويستخدم الصوديوم بشكل شائع كمادة حافظة في المواد الغذائية المعبأة، لذلك حتى لو لم يكن مذاق الطعام مالحًا، فقد لا يزال يحتوي على الصوديوم.

نصائح غذائية للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم

وضعت منظمة الصحة العالمية (WHO) عدد من النصائح الغذائية للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم:

- تساعد الأملاح مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم وبالتالي يجب إدراجها بانتظام في النظام الغذائي.

- بعض الأطعمة الغنية بهذه المعادن تشمل الفول والعدس ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن والتوت والحمضيات وماء جوز الهند والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور مثل بذور الشيا وبذور اليقطين واللوز والجوز.

هذه الأطعمة غنية أيضًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تقليل خطر تكوين الترسبات في الشرايين وبالتالي الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- من الضروري اعتماد نمط حياة صحي يتكون من نظام غذائي متوازن، وشرب الماء الكافي، ونمط نوم منتظم وصحي، وممارسة الرياضة البدنية.

الفواكه التي يمكن أن تساعد في إدارة ضغط الدم

- الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم مما يساعد في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.

- تحتوي الفراولة على الأنثوسيانين (مضاد للأكسدة)، وفيتامين C، والبوتاسيوم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

- البطيخ منخفض في الصوديوم وعالي المحتوى المائي. كما أنه يحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم والليكوبين ومضادات الأكسدة وجميع العناصر الغذائية التي تساعد في مكافحة ضغط الدم

- يحتوي المانجو على البيتا كاروتين والبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

- يساعد الرمان على تقليل إنزيم ACE الذي يتحكم في حجم الأوعية الدموية مما يخفض ضغط الدم.