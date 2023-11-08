مضادة للأكسدة والالتهابات.. 5 فوائد لاستخدام الفلفل الأسود في الطعام

يعد الفلفل الأسود، أحد التوابل القوية ذات المذاق اللاذع، عنصرًا أساسيًا في المطبخ لكل أسرة تقريبًا في الهند، خاصة في فصل الشتاء، يرتفع استهلاكه باعتباره دافئًا بطبيعته، كما أنه علاج منزلي فعال لتهدئة الأعراض المرتبطة بالبرد والسعال، ومع ذلك، فإن فائدة التوابل الرائعة لا تنتهي هنا؛ يمكن للفلفل الأسود أو كالي ميرش أن يدعمك أيضًا في رحلة فقدان الوزن من خلال مساعدتك على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

فوائد الفلفل الأسود

فقدان الوزن: يساعد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن بسبب احتوائه على عنصر البيبيرين الرائع الذي يمنع تكوين خلايا دهنية جديدة، وبالتالي يساعد في الوقاية من السمنة.

التخلص من السموم: يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في التخلص من سموم الجسم. ووفقا للدراسات، فإنه يساعد على تعزيز إنزيمات إزالة السموم وتقليل تلف الحمض النووي.

يمنع السرطان: يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في الوقاية من السرطان. البيبيرين، وهو أحد المكونات القلوية الرئيسية للفلفل الأسود، له أنشطة مضادة للأورام في مجموعة متنوعة من أنواع السرطان.

ينظف الأمعاء والمعدة: من المعروف أن مادة البيبرين الموجودة في الفلفل الأسود تعتبر مطهرًا داخليًا رائعًا.

صحة القلب: يحتوي الفلفل الأسود على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

طرق إضافة الفلفل الأسود إلى النظام الغذائي

يعد دمج الفلفل الأسود في وجباتك اليومية أمرًا سهلًا وممتعًا، فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك:

1. التوابل: استخدمي الفلفل الأسود المطحون الطازج لتتبيل السلطات والحساء والخضروات المشوية للحصول على طبقة إضافية من النكهة.

2. خلطات التوابل: قم بإعداد خلطات التوابل الخاصة بك عن طريق خلط الفلفل الأسود مع التوابل الأخرى مثل الكمون والكزبرة والكركم لعمل خلطات التوابل الخاصة بك للحوم أو الخضار.

3. لاتيه الكركم: جرب لاتيه الكركم العصري مع قليل من الفلفل الأسود للحصول على دفعة إضافية وامتصاص معزز للكركمين، المركب النشط في الكركم.

4. التتبيلات: أضف الفلفل الأسود إلى تتبيلات اللحوم أو التوفو، لتضفي على أطباقك مذاقها المميز.

5. في وجبة الإفطار: رشي الفلفل الأسود على البيض أو توست الأفوكادو للحصول على وجبة صباحية لذيذة.