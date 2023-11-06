الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخصائي تغذية يكشف مفاجأة عن فوائد تناول البقدونس والشبت

البقدونس
البقدونس

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن البقدونس به نسبة فيتامين سي أضعاف الموجودة بالبرتقال بأربع مرات والجوافة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن البقدونس به نسبة كالسيوم أعلى من الموجودة في اللبن وكميات حديد أكثر من الموجودة بالسبانخ، مشيرًا إلى أنه يحتوي على العديد من المواد الفعالة المدرة للبول ومدر للطمث والدورة الشهيرة، ولكنه محذور للحوامل وكذلك الشبت والكزبرة لوجود مادة الأيبولا المضرة للطمث.

ما مدى خطورة تناول الحوامل للبقدونس

وأكد أن خطورة البقدوس والشبت والكزبرة للحوامل في حالة استخدامها كعلاج يومي ولكن الاستخدام البسيط له غير مضر.

أخصائي التغذية البقدونس فيتامين سى البرتقال اللبن نسبة كالسيوم

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