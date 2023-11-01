أخصائية تغذية علاجية تكشف أعراض وأسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الجسم

أوضحت الدكتورة ريهام عز الدين، أخصائي تغذية علاجية، أعراض وأسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، لافتة إلى أن الكوليسترول يأتي من مصدرين، الأول هو أن الكبد ينتجه، والمصدر الثاني يأتي من الأطعمة الحيوانية، ومنتجات الألبان.

وعن أعراض الإصابة بـ الكوليسترول في الجسم، قالت أخصائي تغذية علاجية، خلال لقائها في برنامج "صباح الورد" والمذاع على قناة ten، اليوم الأربعاء، هناك العديد من الأعراض التي يمكن من خلالها معرفة الإصابة بالكوليسترول، ومنها أصابع اليدين والقدمين مؤلمة، وتغير في لون البشرة، تشنجات الساق، التغيير في درجة الحرارة، تساقط شعر الجسم غير المبرر، وأيضًا التغيير في لون الأظافر.



وعن أسباب الإصابة بالكوليسترول، أوضحت أخصائي تغذية علاجية، أن سبب ارتفاع الكوليسترول في الدم وانخفاض الكوليسترول الجيد، يرجع إلى نمط الحياة المستقرة ووجود السمنة وعادات الأكل غير الصحية، فضلًا عن العوامل الوراثية التي لها دور لدى بعض الأشخاص، فقد ينتج الكبد الكثير من الكوليسترول أو قد يحدث تراكم الكوليسترول الضار في الدم.



وأكدت خصائي تغذية علاجية، أنه لا توجد أعراض ملحوظة لارتفاع الكوليسترول في الدم، إلا أن اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف ما إذا كان لديك ارتفاع في معدلات الكوليسترول.