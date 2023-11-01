الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبرزها الجمبرى.. أخصائى تغذية علاجية توضح الأطعمة الممنوعة لمريض الكوليسترول (فيديو)

الجمبري
الجمبري

كشفت الدكتورة ريهام عز الدين، أخصائي تغذية علاجية، عن الأطعمة الممنوعة لمريض الكوليسترول؛ للحفاظ على صحته، مؤكدة أن أهم الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها هي التي تحتوي على الدهون والوجبات السريعة.
 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، والمذع على قناة tenـ اليوم الأربعاء، أن من الأطعمة التى يجب أن يبتعد عنها مريض الكوليسترول هي اللبن بكل مشتقاته ما عدا الزبادى، مشروب النعناع والتدخين، الزيت والسمن والزبد، المحليات السكرية بما فيها العسل، البصل والثوم، اللب والسودانى والمكسرات، الأطعمة المحمرة، المخبوزات بكل أنواعها ما عدا الخبز الأسمر، الحلويات، فضلًا عن أنه يجب التقليل من تناول اللحوم الحمراء.

 

ولفتت أخصائي تغذية علاجية، إلى أن الأسماك من أفضل أنواع اللحوم التي يمكن تناولها، لأنها غنية بأوميجا 3، والتي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، ومنها سمك الماكريل والتونة والسلمون، موضحة أنه يجب التقليل من تناول الأسماك القشرية أمثال الجمبري، لأنها تحتوى على دهون غير صحية.

 

الكوليسترول اخصائي تغذية علاجية الأطعمة مريض الكولسترول الدهون الوجبات السريعة

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