الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شريحة واحدة من الفلفل

الفلفل الألوان
الفلفل الألوان

لا يعلم الكثير منا الفوائد الكثيرة لتناول الفلفل الألوان ويعتقد البعض أنه مجرد طعام رفاهية ولا يجب استخدامه في كثير من الأحيان، إلا أن الفلفل الألوان واحد من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.

فائدة الفلفل الألوان 

ووفقا لما جاء في موقع "health"، فهناك مجموعة فوائد تحدث للجسم عند الاستمرار على تناول الفلفل الألوان يوميا، والتي يتمثل أهمها في، حصول الجسم على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة المهمة للجسم، فالفلفل الأحمر مصدر مهم لفيتامين C، وفيتامين ب 6 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء، وصحة العظام، الفلفل الألوان غنى أيضًا بالبوتاسيوم، المعدن الأساسي الذي قد يحسن صحة القلب، لذا يجب الحرص على تناول كمية مناسبة منه يوميا والتى تقدر بنحو 50 جرام على الأقل.

ما فائدة تناول الفلفل الألوان للأطفال؟

كما أن الفلفل الألوان له أهمية كبيرة في تعزيز الجهاز المناعي، لانه  الفلفل الألوان يحتوي علي فيتامين (ج)، الذي يساعد علي تعزيز الجهاز المناعي وحمايته ليؤدي وظائفه بشكل فعال، كما أنه يحتوي على الحديد الذي يحافظ على الجسم من الأنيميا وفقر الدم، لذا يجب منح الفلفل الألوان لصغيرك يوميا ليساعده على الحماية والوقاية من التعرض للإصابة بالأنيميا خلال فترة نموه.

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ويعتبر الفلفل الألوان واحد من الأطعمة الهامة في النظام الغذائي الخاصة بمن يتبع حمية غذائية، فيعتبر مصدرًا مهمًا للكربوهيدرات المفيدة للجسم التي تساعد على فقدان الوزن ونمو الجسم بشكل سليم، الفلفل الملون من العناصر الأساسية في غذائك إذا كنت تسعى لفقدان الوزن والحصول على قوام رشيق، كما يعلب دور هام جدا في تعزيز صحة لاحتوائه على فيتامين (ج) وعنصر بيتا كاروتين، فهو يساعد على حماية البشرة من الجفاف، وتقليل ظهور معالم الشيخوخة والتجاعيد؛ فهو يحافظ على صحة بشرتك وتحسين مظهرها.

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