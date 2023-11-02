الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة توضح فاعلية تناول كوب ماء على معدة فارغة في تخفيف الوزن

كوب ماء
كوب ماء

لا يعلم الكثير منا أن هناك فوائد كثيرة لتناول كوب من الماء يوميا على معدة فارغة، وأنه عند القيام من النوم يجب تناول كوب من الماء قبل تناول أى شئ أخر.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول كوب من الماء على معدة فارغة.

ووفقا لموقع "health"، فإن تناول كوب واحد من الماء صباحًا، يساعد على التخلص من دهون منطقة البطن بشكل كبير وذلك لأنه عند تناول كوب من الماء على معدة فارغة يساعد الجسم على تسخين تلك المياه فور نزولها المعدة وهو ما يزيد من معدل الحرق بنسبة كبيرة فتناول كوب من الماء على معدة فارغة يساعد في تحقيق هذا الأمر بمنتهي السهولة.

ما علاقة تناول كوب من الماء على معدة فارغة بزيادة الون؟

يساعد تناول المياه على معدة فارغة على فقدان الوزن بصورة كبيرة نظرًا لأنه يساعد على الشعور بالإمتلاء والتالى عدم الرغبة في تناول مزيد من الطعام.

وتناول كوب واحد من الماء يقلل السعرات الحرارية ويطهر القولون بشحكل كبير

ويساهم تناول الماء على معدة فارغة على الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم وبالتالى عدم التعرض لجفاف البشرة، كما يساعد في صحة الشعر ايضا، ويساعد بشكل كبير على التخلص من الإمساك ويساعد في تطهير القولون من أى سموم، إلي جانب ذلك يساعد بصورة كبيرة في تقليل السعرات الحرارية، ويقلل من شراهة الحلويات التى تكون لدى أغلب السيدات خاصة في وقت الدورة الشهرية.

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