السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مصدر للبروتين وغنية بالكالسيوم.. تعرف على فوائد الجبن القريش

جبنة قريش- ارشيفية
جبنة قريش- ارشيفية

الجبن القريش هو نوع من الأجبان التي تشتهر في المطبخ المصري وبعض المطابخ العربية الأخرى، ويُعرف هذا النوع من الجبن أيضًا باسم "جبنة قريش" أو "جبنة القرشي"، وهي مشتقة من الحليب.

وتصنع الجبنة القريش عادة من الحليب المعبأ بالكالسيوم، وتتميز بقوامها اللين وغالبًا ما تُستخدم في المأكولات المصرية والعربية، مثل الفطائر والحلويات والأطباق المملحة والحلوة، وتكون الجبنة القريش شائعة في وصفات مثل الكنافة والقطايف والبقلاوة والفتة والفلافل.

وتعد الجبنة القريش مكونًا هامًا في العديد من الأطباق الشرقية التقليدية، ويمكن العثور عليها في الأسواق والبقالات في المناطق التي تتميز بتقاليدها الغذائية الشرقية.

الجبن القريش له العديد من الفوائد والاستخدامات في المأكولات والحلويات الشرقية، ويرصد "الدستور" بعض الفوائد والاستخدامات الرئيسية للجبنة القريش:

إضافة نكهة لذيذة للطعام

الجبنة القريش تمنح الأطعمة نكهة خفيفة ولذيذة، يمكن استخدامها لتحسين الطعم وإضافة طعم مميز للوجبات.

استخدامها في الحلويات

 يُستخدم الجبن القريش بشكل شائع في الحلويات الشرقية مثل الكنافة والبقلاوة. تُضيف لمسة كريمية إلى هذه الحلويات.

الفطائر والسندويشات

تُستخدم الجبنة القريش أحيانًا كحشوة للفطائر والسندويشات، تمنح قوامها اللين والكريمي للأطباق.

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مصدر للبروتين

تحتوي الجبنة القريش على نسبة جيدة من البروتين، مما يجعلها مفيدة كمصدر للبروتين في النظام الغذائي.

محتوى غني بالكالسيوم

 الجبنة القريش تحتوي على كميات معتدلة من الكالسيوم، مما يساهم في دعم صحة العظام.

سهولة الاستخدام

 من السهل جدًا استخدام الجبنة القريش في العديد من الوصفات والأطباق.

ملائمة للنظام النباتي

يمكن العثور على إصدارات نباتية من الجبنة القريش لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يتبعون نظامًا نباتيًا.

فالجبنة القريش لها مذاق فريد واستخدامات متعددة، وتُضاف قيمة غذائية ونكهة مميزة إلى العديد من الأطعمة والحلويات.

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