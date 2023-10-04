"براميلي بالقهوة واسطنبولي بالقرفة".. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الجبن المصري

شهدت حديقة الحرية بالزمالك، اليوم، انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجبن المصري، الذي يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، حيث يقام المهرجان في الفترة من ٤ إلى ٨ أكتوبر الحالي، ويفتح أبوابه لاستقبال المواطنون في العاشرة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، وقد شهدت فعاليات اليوم الأول حالة من الإقبال الكبير من قبل المواطنين بفضل العروض المميزة التي أعلنتها شركات صناعة الألبان، لزيادة حركة البيع والشراء.

مهرجان الجبن

وتقول نجلاء الضبع صاحبة احدي الشركات المشاركة في المهرجان" يشارك مصنعنا للمرة الثانية بعد مشاركتنا الدورة الماضية في حديقة الأورمان، واود ان اوجه خالص الشكر للدولة المصرية علي هذه الأجواء الاحتفالية، حيث ان اليوم الاول للمهرجان التنظيم به فوق الممتاز، وهناك بعض الجبن التي نقوم بتصنيعها تثير دهشة وتعجب بعض الزبائن، فهناك نوع براميلي بالقهوة، وهذه نستخدم فيها نوع بن معين مع نوع جبنة مصنعة علي طريقتنا الخاصة وتستخدم في بعض المعجنات، وهناك جبنة اسطنبولي بالقرفة، هذا بجانب الأنواع المعروفة للمستهلك المصري مثل الرومي والفلامنك والملح خفيف، وعايز اقول ملحوظة هامة وهي ان المهرجان السنة دي غالبية المشاركين فيه منتجات ألبان صناعة مصرية خالصة، بدون اي استيراد من الخارج، حيث نجحنا في تصنيع بعض الأنواع المستوردة الشهيرة، توفيرًا للتكلفة ولدعم السوق المصري ".

وزارة الزراعة

بالحديث مع الزائرين للمعرض، ابدوا سعادة شديدةبإنطلاق المهرجان، وقال احدهم ويدعي علي خالد " مهرجان الجبن يعتبر فرصة للتعرف علي عالم الجبنة ومشتقاتها بصورة كبيرة، خاصة مع ظهور أصناف عديدة كل فترة، في نفس الوقت يعتبر فرصة مميزة لأولياء الأمور مع حلول العام الدراسي الجديد، لاستغلال هذه المناسبة، وشراء ما يلزمهم من منتجات بأسعار مخفضة وغير قابلة للمنافسة، حيث انني قمت بشراء علبة جبنة بعشرة جنيهات، وهناك بعض الشركات المشاركة اعلنت عن وجود تخفيضات تصل إلي ٣٠ في المائة، وهي بمثابة طوق نجاة للعديد من الأسر المصرية التي يوجد بها طلبة وطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة ".

بينما قال وجدي صديق أحد المشاركين في المهرجان " حالة من الإقبال الكبير شهده اليوم الأول لمهرجان الجبن في دورته الثانية، وادعو جموع الشعب المصري إلى المشاركة في هذه الدورة الثانية، خاصة وأن المهرجان هذا العام يراعي الأسعار الي حد كبير، وأيضًا مع قيام عدد كبير من الشركات بتصنيع الجبن المستوردة داخل مصر بنفس الكواليتى وهو الأمر الذي اسعدك الكثير من الزائرين لانها تباع بأسعار اقل كثيرًا من الخامات المستوردة.

مهرجان الجبن

مهرجان الجبن

مهرجان الجبن

مهرجان الجبن

مهرجان الجبن

مهرجان الجبن

مهرجان الجبن