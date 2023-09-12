الزراعة: تطبيق الزراعة التعاقدية بالتنسيق مع وزارة التموين

أكدت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين للمزارعين وتحديد سعر الضمان لمحصول فول الصويا 108 آلاف جنيه للطن، وتم تحديد سعر الذرة الصفراء بسعر 9.5 ألف جنيه للطن، وتم تحديد سعر ضمان الذرة البيضاء بسعر 9 آلاف جنيه للطن، وسعر ضمان لعباد الشمس بسعر 15 ألف جنيه للطن، وأن الدولة تشتري بسعر السوق وقت التوريد ونأخذ بسعر الضمان عند انخفاض الأسعار، كما يقوم مشروع الزراعة التعاقدية بعمل جولات إرشادية للمزارعين وفي حالة وجود أي إصابات ونتابع المزارع وقت الحصاد والتوريد.

تطبيق الزراعة التعاقدية

وأوضحت رجب لـ"الدستور" أنه يتم شراء المحصول وتخزينه في الصوامع، ثم يتم نقله وتقديم السعر المناسب للفلاح. كما تساعد وزارة التموين على إنشاء البورصة الزراعية لحصر الإنتاج والعرض. وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية عملت على زيادة مساحات زراعة الذرة وفول الصويا. وأضاف أنه في حالة التعاقد خارج مركز الزراعة التعاقدية، يحصل المزارع على حقوقه، وأن إنشاء الزراعة التعاقدية جاء بتعليمات من وزير الزراعة السيد القصير، الذي طالب بتوفير التقاوي اللازمة للزراعة، وتكون تقاوي معتمدة وبأسعار أرخص من تقاوي الشركات الخاصة، حيث يتم دعم هذه التقاوي.

التأمين على الثروة الحيوانية:

وأكد الدكتور خالد مرسي، مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهيئة تقوم بتحصين الماشية مجانًا للفلاحين، من خلال الحملات القومية ضد الأمراض الوبائية المستوطنة في جميع قرى ونجوع ومراكز الجمهورية، لصغار المربين، بهدف السيطرة على الأمراض الوبائية وزيادة إنتاجية الحيوانات من اللحوم والألبان، وذلك لتقليل عمليات الاستيراد وتوفير الدولار.

وقال مرسي لـ"الدستور" إن دعم الفلاح وحماية الثروة الحيوانية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، ورفع المعاناة عن الفلاحين وصغار المربين، وما قد يتكبده صغار المربين من خسائر جراء الأمراض الحيوانية، ثم الترقيم والتسجيل للحيوانات من أجل استلام الأعلاف بأسعار مخفضة، والتأمين على الماشية، والمتابعة المستمرة لهذه الحيوانات.