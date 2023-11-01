الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد رائعة للأرز المسلوق لمرض السكرى وفقدان الوزن

جهاز قياس السكر في
جهاز قياس السكر في الدم

يمكن أن يكون الأرز المسلوق خيارًا أفضل للراغبين في اللياقة البدنية نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على عدد أقل من الكربوهيدرات والمزيد من البروتين، كما أنه يحتوي على نسبة أكبر من الثيامين والنياسين مقارنة بالأرز الأبيض.

وبحسب "Top Sante" يعتبر الأرز البني مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري مقارنة بالأرز الأبيض الذي تتم معالجته بشكل كبير، حيث تشير الدراسات إلى أن الأرز البني غير المصقول يمكن أن يقلل مؤشر نسبة السكر في الدم بنسبة 23 في المائة واستجابة الأنسولين أثناء الصيام.

وإذا لم يكن الأرز البني هو الشيء المفضل لديك وتريد تجنب الأرز الأبيض أيضًا بسبب الخوف من زيادة الوزن، فيمكن للمرء أن يأخذ الطريق الأوسط ويختار الأرز المسلوق الذي له فوائد أكبر مقارنة بالأرز العادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف إلى البروتين. 

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طريقة عمل الأرز الصحيحة

يتم غلي الأرز المسلوق جزئيًا قبل إزالة القشرة غير الصالحة للأكل من الحبوب أولًا، ثم يُنقع الأرز غير المقشر في ماء دافئ، ثم يُطهى على البخار حتى يتحول النشا إلى هلام ثم يُجفف ببطء قبل طحنه، وفقًا لـ"Top Sante".

 

فوائد الأرز المسلوق

فيما يلي جميع الفوائد الرائعة للأرز المسلوق، بحسب "Top Sante"

1. الأرز المسلوق مفيد جدًا لصحة أمعائك لأن النشا الموجود فيه يعمل بمثابة البريبايوتك ويحسن حجم البكتيريا الجيدة في أمعائك. سيضمن ذلك أنك لن تواجه مشاكل الحموضة أو الانتفاخ بعد تناوله.

2. يمكن أيضًا لمرضى السكري تناول الأرز المسلوق لأنه يساعد في تحسين حساسية الأنسولين كونه منخفضًا في مؤشر نسبة السكر في الدم ويدير مستويات السكر في الدم.

3. يمكن أن يساعد الأرز أيضًا في تحسين صحة العظام والشعر، نظرًا لأنه مصدر غني بالحديد والكالسيوم. لا يمكنك منع زيادة الوزن عن طريق تناول الأرز المسلوق فحسب، بل يمكنك أيضًا جني هذه الفوائد الإضافية.

4. الأرز المسلوق مصدر غني بفيتامينات ب التي تساعد في موازنة الهرمونات لديك.

في حين أن الأرز البني يظل الخيار الأكثر صحة لمحبي الأرز، فإن الأرز المسلوق يعد أيضًا خيارًا جيدًا للأشخاص الذين لا يحبون الطعم الجوزي أو الملمس المطاطي للأرز البني.

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