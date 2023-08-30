"مش كله فاكهة".. أبرز فوائد عصائر الخضار لجسم الإنسان

تعتبر عصائر الخضروات من أبرز الخيارات الصحية التي يمكن أن تعزز صحة الجسم وتحسن العديد من المؤشرات الصحية، فموخرًا باتت تحظى هذه العصائر بشعبية متزايدة نظرًا لفوائدها الغذائية العديدة وقدرتها على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

تحتوي عصائر الخضروات على تركيبة غنية من الفيتامينات والمعادن والألياف، وهي مكونات غذائية أساسية لصحة الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن عصير الخضروات يعتبر مصدرًا ممتازًا للمضادات الأكسدة التي تقوى جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض، وفقًا لما ذكره موقع "fitfood4u" الخاص بالتغذية.

"موضة المشروبات".. عصير الخضروات فوائد بالجملة:

أكد خبراء التغذية، أن عصائر الخضروات تعد خيارًا صحيًا رائعًا للحصول على العناصر الغذائية الأساسية وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.

تمتاز عصائر الخضروات بتوفير مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، فمن بين هذه الفوائد، يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين وظائف القلب وتعزيز صحة الجلد وتعزيز الطاقة وتعزيز فقدان الوزن الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعصائر الخضروات أن تكون خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يعانون من صعوبة في تناول الخضروات بشكل كامل، فقد يكون من الصعب بعض الشيء تناول كمية كافية من الخضروات في النظام الغذائي اليومي، ولذلك يعد شرب عصائر الخضروات وسيلة سهلة ومريحة للحصول على فوائدها الصحية.

مع زيادة الطلب على عصائر الخضروات، تتوافر العديد من الأنواع المختلفة في الأسواق، حيث تختلف هذه الأنواع في تركيبتها الغذائية والمكونات المستخدمة، وللحصول على أفضل فوائد صحية، ينصح باختيار عصائر الخضروات الطازجة والعضوية والتي تحتوي على مزيج متنوع من الخضروات مثل السبانخ والكرفس والبروكلي والجزر والخيار والكرات.

ومن المعروف أن الفواكه والخضروات هي من المصادر الأكثر وفرة للمركبات المعززة للصحة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، حيث تحتوي الخضروات غالبًا على الكثير من فيتامين C، وE، وK، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

أوصى خبراء الرعاية الصحية بضرورة تناول ما بين 375 إلى 500 جرام من الخضار أو الفاكهة في نظامنا الغذائي اليومي، ومع ذلك لا يمكن تحقيقه بالنسبة لكثير من الناس، وبالتالي فأن الحصول على هذه الكمية في صورة عصير يعتبر من الخيارات السهلة والمضمونة.